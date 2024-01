Auch in der zweiten Hälfte lief es bei Zwickau nicht rund. In der Offensive fehlte es vor allem an Durchschlagskraft gegen die aggressive BSV-Defensive. Auch in der eigenen Abwehr gab es immer wieder große Lücken, was Buxtehude mit leichten Toren bestrafte. In der 38. Minute betrug der Rückstand erstmals zehn Tore (13:23), der im Anschluss weiter anwuchs (15:30/49.). Die Partie war somit früh entschieden, da Zwickau keine Möglichkeiten fand, den Schalter umzulegen. Beste Werferin der Partie war die Zwickauerin Laura Szabo (6).