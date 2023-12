Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Coach Norman Rentsch und dem Derby-Sieg beim SV Union Halle-Neustadt konnten die Westsachsen befreit in das letzte Spiel des Jahres gehen. Doch die Leichtigkeit merkte man dem Rentsch-Team nicht an. Die Gäste aus Dortmund waren in fast jeder Spielsituation gedankenschneller und führten den BSV vor eigenem Publikum teilweise vor. 7:12 lagen die Zwickauerinnen zwischenzeitlich hinten (20.). Und diesen Fünf-Punkte-Rückstand nahm der Tabellen-11. auch mit in die Pause.