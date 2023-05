In der ausverkauften GETEC-Arena entwickelte sich sofort ein körperlich betonter Kampf auf Augenhöhe. Die 800 mitgereisten polnische Gästefans, die über das komplette Spiel zur überragende Atmosphäre in der Halle beitrugen, sahen eine mutige Auswärtsmannschaft, die jeden Defensivfehler der Magdeburger eiskalt bestrafte. Magdeburg konnte in den ersten 30 Minuten keine Chance nutzen, um auf mehr als ein Tor davon zu ziehen und so ging die Partie mit einem Gleichstand in die Pause (13:13).

Kay Smits war mit seinen 14 Toren mal wieder Spieler des Spiels. Ohne seinen Gala-Auftritten in der Champions hätte es der SCM gewiss nicht ins Final Four geschafft.

Der anschließende Freudentaumel in der Halle kannte keine Grenzen. Der sonst so aufgeräumte Coach Bennett Wiegert war den Tränen nahe.

Im spannenden Meisterschaftskampf der HBL geht es für die Magdeburger am Sonntag (21. Mai, 14 Uhr) gegen die SG Flensburg-Handewitt weiter. Aktuell liegt die Mannschaft von Bennet Wiegert pluspunktgleich hinter Tabellenführer THW Kiel, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, auf dem zweiten Platz.

Nächsten Monat steigt dann am Wochenende vom 17. und 18. Juni das Champions-League-Final-Four in der Lanxess-Arena in Köln. SCM-Fans dürfen sich in dieser Saison, die jetzt schon lange in Erinnerung bleiben wird, also noch auf einiges freuen.