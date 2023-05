Die Grün-Roten kamen zu Beginn des zweiten Durchgangs stark auf und setzten sich in den ersten fünf Minuten auf sechs Tore ab. Danach ging den Elbestädtern allerdings der Spielfluss verloren, sodass Plock wieder auf drei Treffer verkürzte (16:13/42.). Unnötige Magdeburger Abspielfehler in den letzten zwei Minuten bescherten Plock den Ausgleich (22:22/59.). Ein vermeintlicher Siegtreffer von Damgaard zählte zu Recht nicht, Plock vergab den letzten Wurf. Dabei war Damgaard mit acht Toren bester Magdeburger Schütze. "Sie haben einige gute Tore gemacht, aber wir müssen auf uns schauen", sagte Damgaard: "22 Treffer sind für uns nicht genug. Wir haben großen Respekt vor ihnen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Rückspiel eine bessere Leistung bringen." Das Rückspiel findet am 17. Mai (18.45 Uhr im Liveticker) in der heimischen Getec-Arena statt.