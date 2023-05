Dem SC Magdeburg ist am 30. Bundesliga-Spieltag auf phänomenale Art und Weise die Revanche für das vor vier Wochen verlorene Pokalfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen gelungen. Das personell arg gebeutelte Team von Trainer Bennet Wiegert drehte vor 13.200 Zuschauern in Mannheim im Verlauf der zweiten Hälfte auf und siegte trotz zwischenzeitlichem Vier-Tore-Rückstand noch mit 37:35.



"Ich bin verdammt stolz. Das, was wir heute gemacht haben, ist für mich als Trainer mindestens genauso wichtig wie ein Titel“, lobte Wiegert nachher am "Sky"-Mikrofon angemessen überwältigt seine Spieler. Der SCM (49:11 Punkte) bleibt als pluspunktgleicher Tabellenzweiter der erste Verfolger von Meisterfavorit THW Kiel (49:9 Punkte).