Es war die wichtigste Nachricht vor Anwurf, dass Zehnder nach seiner Fußgelenksverletzung aus dem Hannover-Spiel rechtzeitig wieder fit wurde – und auch keine Anlaufprobleme hatte. 60 Sekunden dauerte es, bis der Schweizer seinen ersten Treffer erzielte. Allerdings verbuchte Göppingen den etwas besseren Beginn, führte dreimal, ehe ThSV-Urgestein Saul den Aufsteiger erstmals in Front warf (5./4:3).



Wie schon der Bergische HC und Hannover zuvor taten sich auch die Baden-Württemberger sichtbar schwer mit den so aggressiv-offensiven Deckungssystemen der Eisenacher. Doch es blieb nach frühen Roten Karten auf beiden Seiten für Willy Weyhrauch (ThSV/12.) und Andreas Flodman (FAG/16.) zunächst ganz eng. Erst als Frisch Auf! zusehends am erneut glänzend aufgelegten ThSV-Keeper Mateusz Kornecki verzweifelte, erarbeitete sich das Kaufmann-Team ein erstes kleines Polster (27./13:10). Das wuchs dank Saul und Zehnder zur Pausensirene sogar auf 15:11 an.