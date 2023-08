Handball | Bundesliga Eisenach verpasst nächste Überraschung: Knappe Niederlage in Hannover

2. Spieltag

Außenseiter ThSV Eisenach hat erneut seine Leistungsfähigkeit in der Handball-Bundesliga unter Beweis gestellt. Der Aufsteiger hielt beim TSV Hannover-Burgdorf am Donnerstagabend lange mit, musste sich am Ende aber knapp mit 30:31 (14:14) geschlagen geben. Dabei musste das Team von Trainer Misha Kaufmann den verletzungsbedingten Ausfall von Manuel Zehnder verkraften.