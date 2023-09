Im Duell der Landeshauptstädter erwischten die Sachsen den schlechteren Start. Dresden fand in den ersten zehn Minuten kein Mittel, um dem mutigen Tempospiel der Potsdamer Einhalt zu bieten, Haber nahm früh die Auszeit (7.). Erst nach dem 5:9 von Tim Grüner (10.) fanden die Gastgeber in die Partie, während der VfL urplötzlich den Faden verlor. Elbflorenz arbeitete sich dadurch nicht nur heran, sondern ging in der 20. Minute erstmals in Führung – in Unterzahl warf Kapitän Sebastian Gress das 10:9.



Letztendlich beeindruckte Dresden in dieser Phase mit einem 9:0-Lauf, weil die Brandenburger ihrerseits über eine Viertelstunde lang kein einziges Tor zustande brachten. Der Grundstein für das 17:12-Polster des HCE zur Pause. Auch nach Wiederbeginn blieb Dresden größtenteils fokussiert. Nur zwei kleine Schwächesequenzen sollte sich der HCE noch erlauben. Die erste unterband Trainer Haber mit einer Auszeit in der 40. Minute, als Potsdam auf 17:21 verkürzt hatte und Dresden gleichzeitig in Unterzahl geriet. Vor der zweiten war die Vorentscheidung (53./31:23) längst gefallen.