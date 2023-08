Die erste Überraschung gab es bereits vor Spielbeginn: Omar Ingi Magnusson stand im Kader. Der Isländer wurde auch prompt eingewechselt, vergab aber seinen ersten Siebenmeter. Kurz danach machte er es besser und erzielte den ersten Treffer nach seiner Verletzung (2:1, 5. Minute). Die Anfangsphase war weitgehend ausgeglichen, die Magdeburger brauchten etwas, um sich gegen die HSG zurecht zu finden. Doch nach neun Minuten zog die Truppe von Bennet Wiegert das Tempo an, legte einen 4:0-Lauf auf die Platte und führte mit 7:4 (15.). Wetzlar fand nur selten ein Mittel gegen die starke Defensive der Elbestädter, machte zu viele Fehler, die Magdeburg aber nicht konsequent genug bestrafte. Neuzugang Felix Claar, der aus Aalborg nach Sachsen-Anhalt gewechselt war, erzielte in der 17. Minute sein erstes Bundesligator, machte insgesamt eine gute Partie. Nach 22 Minuten war der SCM mit fünf Toren in Front und gab diesen Vorsprung bis zur Pause nicht mehr her. Kurz vor der Sirene traf dann auch Albin Lagergren das erste Mal im Dress des SCM zum 13:8-Halbzeitstand.