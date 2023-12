Die Partie begann mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Göppingen ging durch Till Hermann in Führung (1.), konnte diese allerdings nicht halten. Omar Ingi Magnusson, der drei der ersten vier Tore für die Hausherren beisteuerte, brachte den SCM in der 9. Minute erstmals in Front (4:3). Doch Frisch Auf blieb dran, bis sich das Wiegert-Team besser auf das Offensivspiel der Gäste einstellte. Die Elbestädter legten einen 5:0 Lauf auf die Platte und zogen auf 11:5 davon (19. Minute). In der 20. Minute erzielte Felix Claar sein 100. Saisontor.

Getragen vom guten Sergey Hernandez im Kasten und einer giftigen Verteidigung baute Magdeburg den Vorsprung auf sieben Tore aus, mit denen es auch in die Pause ging. Doch eine kuriose Szene gab es noch: Wiegert nahm eine Sekunde vor der Halbzeit eine Auszeit, wollte wohl noch auf dem Feld mit seinem Team etwas bereden. Danach ging es auch direkt in die Kabine.

Aus der kam der SCM mit breiter Brust, legte einen 3:0-Lauf hin und führte mit zehn Toren (20:10/34.). Doch dann ließ es der Champions-League-Sieger etwas schleifen, kassierte vier Treffer am Stück (20:14/39.). Wiegert nahm das Time-Out, forderte "mehr Klarheit, weniger Chaos". Und das bekam er von seinem Team. Besonders von einem Spieler: Omar Ingi Magnusson traf am Ende zwölf Mal, Saisonbestleistung. Als dann auch noch Gisli Kristjansson sein Comeback in der heimischen Halle gab, war die Stimmung auf dem Siedepunkt. Der SCM verabschiedete sich mit einem Sieg aus einem tollen Jahr. Im Februar geht es in der Liga weiter. Davor geht es für etliche Akteure aber zur Europameisterschaft in Deutschland.