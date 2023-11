Dabei sah es zunächst nach einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Teams aus. Magdeburg bekam in den ersten Minuten, die von vielen Zeitstrafen geprägt waren, kaum Zugriff in der Defensive, sodass Eisenach bis zur neunten Minuten dank des blendend aufgelegten Manuel Zehnder sogar führte (5:6). Allerdings zeigte sich der SCM in der Offensive von seiner allerbesten Seite. Praktisch jeder Angriff saß, vor allem Felix Claar stand Zehnder in Sachen Abschlussstärke in nichts nach. Dennoch dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Matthias Musche die Grün-Roten erstmals mit zwei Treffern in Führung brachte (13:11). Weil auch die Deckung im Anschluss deutlich besser funktionierte, zog der SCM sukzessive davon. Eisenach kam mit seiner offensiven Deckung überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe und verlor den Faden. Binnen sechs Minuten schraubte Magdeburg das Ergebnis dank eines 6:2-Laufs schon vor der Halbzeit (24:16) in die Höhe. Der Ausdruck totaler Dominanz: Bei 92-prozentiger Abschlussquote für den SCM konnten die Eisenacher Torhüter in den ersten 30 Minuten keine (!) Parade zeigen.