In der zweiten Hälfte ging es ähnlich ausgeglichen los (13:13/35.), bis die Gäste aus Wetzlar ab der 41. Minute fünf Tore in Folge erzielten und sich so einen Vorsprung erarbeiteten. In dieser Phase hatten die Thüringer immer wieder Probleme, Lücken am Kreis zu finden. Kurz vor Ende wurde die gestartete Aufholjagd der Wartburgstädter durch zwischenzeitlich drei Zeitstrafen gleichzeitig aufgehalten. Auch Keeper Matija Skipic konnte trotz seiner 15 Paraden die Niederlage nicht verhindern. Bester Werfer der Gastgeber war Manuel Zehnder (7).