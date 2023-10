Nach dem Wechsel taten sich die Elbestädter schwer mit der beweglichen Wisla-Deckung. So konnte sich der Champions-League-Sieger kaum absetzen. In der 43. Minuten schaffte Plock in Überzahl erstmals die Führung (18:17.). Wiegert appellierte in der Auszeit: "Jetzt sind wir dran, ich will jetzt Herz und Mentalität." Die zeigten die Magdeburger in zweifacher Unterzahl fünf Minuten vor Schluss, als dank eines verwandelten Siebenmeters die 25:23-Führung durch Magnusson gelang. Diesen Vorsprung brachte der SCM über die Zeit. Beste SCM-Werfer vor 4.000 Zuschauern in der Orlen-Arena waren Felix Claar (9) sowie Matthias Musche und Omar Ingi Magnusson mit je fünf Treffern.

Philipp Weber beim Wurfversuch Bildrechte: IMAGO/Newspix