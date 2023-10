Wetzlar hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, als man Rekordpokalsieger THW Kiel in der dritten Runde bezwang. Die Norddeutschen waren seit 22 Jahren nicht mehr so früh gescheitert. Magdeburg hatte in den ersten drei Runden ein Freilos gehabt. Die Erinnerungen an Wetzlar dürften beim SCM dennoch positiv sein. Zum Bundesligaauftakt im August hatte der Champions-League-Sieger die Hessen beim 31:15 regelrecht demontiert. Aktuell belegt die HSG in der Tabelle den vorletzten Platz.