In Hälfte zwei biss sich die Heimmannschaft zwischenzeitlich die Zähne an der Leipziger Defensive aus. Der SC DHfK erzielte unterdessen fleißig Tore und stellte die Weichen bereits in der 43. Minute auf Sieg. Moritz Preuß behielt einen kühlen Kopf und erhöhte auf 21:14. Die folgende Drangphase des TBV überstand das Sigtryggsson-Team. Trainersohn Andri Runarsson machte in der 55. Minute per Konter den Deckel drauf (27:20). Bester Werfer wurde Viggo Kristjansson mit neun Treffern.

Der SC DHfK Leipzig schaffte so den Sprung aus dem Tabellenkeller. Die Sachsen rückten u.a. an Lemgo Lippe vorbei auf Rang elf. Mit dem zweiten Sieg im Rücken warten schwere Aufgaben auf die Grün-Weißen. Am Mittwoch reist Leipzig zu Flensburg-Handewitt, bevor der THW Kiel am Samstag (14. Oktober, 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in der Messestadt gastiert.