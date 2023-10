Dessau-Roßlau konnte gegen die in dieser Saison noch ungeschlagene MT Melsungen bis in die Schlussphase auf die Überraschung hoffen. Der Zweitligist führte nach starker erster Halbzeit (17:12) und einem guten Start in die zweite Hälfte schon mit sechs Toren (22:16/35.). Doch letztlich musste sich das Team von DRHV-Trainer Uwe Jungandreas der besseren Physis und größeren Treffsicherheit der Gäste geschlagen geben. Dessau-Roßlau traf in der Schlussphase einfach das Tor nicht mehr. Melsungen verkürzte Tor um Tor, konnte beim 27:27 erstmals ausgleichen (53.), drehte die Partie (28:27/54.) und brachte die knappe Führung schließlich nach Hause.

Bildrechte: IMAGO/Hartmut Boesener