Der ThSV Eisenach hat den ersten Punkt nach fünf Niederlagen geholt. Gegen Hannover-Burgdorf spielten die Wartburgstädter am Freitagabend 31:31 (11:14) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Vor 2.868 Zuschauern war der Hannoveraner Renars Uscins mit acht Toren bester Werfer. Für die Gastgeber traf Willy Weyhrauch mit fünf Toren am häufigsten.