Für das Team von Misha Kaufmann ging es mit ordentlich Rückenwind in die letzte Aufgabe des Jahres, denn nur wenige Tage zuvor konnten die Thüringer zum zweiten Mal in der Saison den aktuellen Pokalsieger die Rhein-Neckar Löwen bezwingen .

In der Werner-Assmann-Halle zeigten beide Teams sofort, dass es um Einiges geht. Der ThSV gab keinen Zentimeter freiwillig auf und konnte auch offensiv mit Durchschlagskraft punkten. Und das lag mal wieder am österreichischen Erlangen-Ausleihspieler Manuel Zehnder. Der derzeit treffsicherste Akteur der Bundesliga kam im ersten Abschnitt bereits auf sieben Treffer. Doch die mit im Abstiegskampf steckenden Erlangener blieben zu jeder Zeit griffig und beschäftigten die Hausherren mit ihrem turboschnellen Tempospiel. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Der ThSV ging mit einem Treffer Vorsprung in die Pause.