Und der THC hatte sich viel vorgenommen, zeigte sich von der ersten Minute an hellwach. Die Abwehr packte ordentlich zu, Halle fand praktisch keine Lücke. Eine Art Vorentscheidung gab es bereits nach 20 Minuten, als der Thüringer HC auf 13:4 davonzog. Die Wildcats wirkten zeitweise vom schnellen Spiel des THC überfordert, vor allem bei den schnellen Gegenstößen. Mit einem 20:8 ging es in die Kabinen. Und THC-Coach Herbert Müller hielt bei seinen Spielerinnen die Konzentration hoch, so vergrößerte sich der Vorsprung auch nach dem Wechsel weiter. Beim 36:16 in der 55. Minute waren es zwischenzeitlich sogar 20 Tore Unterschied.