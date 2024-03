Bildrechte: IMAGO/24passion

Handball | Bundesliga Ebner überragt erneut - SC DHfK Leipzig zittert sich zum Sieg gegen Stuttgart

25. Spieltag

07. März 2024, 21:07 Uhr

Der SC DHfK Leipzig bleibt weiter in der Erfolgsspur. Gegen den TVB Stuttgart sprang am Donnerstag dank einer erneut überragenden Leistung von Schlussmann Domenico Ebner der dritte Sieg in Serie heraus. Allerdings musste bis zum Schluss gezittert werden.