Die Partie begann mit drei Paraden in Serie von Stuttgarts Nationaltorwart Silvio Heinevetter und einem frühen Magdeburger Rückstand. Nach Daniel Petterssons 1:3 (7.) war Magdeburg allerdings im Spiel und der frühere Stuttgarter Oscar Bergendahl traf zur ersten SCM-Führung (6:5/13.). In einer zerfahrenen Partie musste Trainer Bennet Wiegert an sein Team appellieren: "Ich will mehr Killerinstinkt im Angriff sehen". Das beherzigte der Champions-League-Sieger phasenweise und brachte die Führung in die Pause.