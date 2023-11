Nach Wiederanpfiff gab die Mannschaft von Trainer André Haber die Führung nicht mehr her. Ein gut aufgelegter Marino Mallwitz im Tor der Elbestädter trug mit seinen 13 Paraden einen Anteil am Heimerfolg der Dresdner. Doruk Pehlivan stellte in der 49. Minute auf die erste Acht-Tore-Führung (33:25). Die Eintracht gab sich trotzdem nicht auf. Hakon Styrmisson und Pierre Busch erzielten in den letzten fünf Minuten noch vier Tore für die Gäste zum 40:33-Endstand.