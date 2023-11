Der HC Elbflorenz startet stark in die Partie, zog durch Lukas Wucherpfennig in einer torreichen Anfangsphase auf 6:1 davon (7. Minute). Dessau fing sich etwas, verkürzte durch Alexander Mitrovic auf 9:5 (14.). Dann flog Vincent Sohmann von der Platte (15.). Generell war die erste Hälfte von Strafen geprägt, sieben Stück gab es bis zum Seitenwechsel. Bei den Bibern überzeugte bis dahin eigentlich nur ein Akteur wirklich und der Stand im Kasten. Philip Ambrosius zeigte sieben Paraden. Sein Gegenüber bei Dresden stand ihm jedoch in nichts nach: Marino Mallwitz hielt fast die Hälfte aller Würfe, die auf seinen Kasten kamen. So baute Dresden seinen Vorsprung wieder aus und ging mit acht Toren Vorsprung in die Kabine.