Gut 800 Zuschauer werden gegen Waiblingen in der wiederum proppevollen Sporthalle Neuplanitz erwartet. Der BSV-Aufstiegscoach von 2021 setzt genau auf diese Unterstützung: "Wir brauchen die Halle, wir brauchen unsere Fans. Ich glaube, das ist gefürchtet in der Liga. Wenn wir da in einen Flow kommen, können wir es schaffen. Wenn wir das Mentale, die Nervosität, die seit mehr als einem Monat in uns herrscht, in den Griff- und in positive Energie umgemünzt bekommen, dann haben wir die gute Chance auf den Klassenerhalt."



Und wenn am Ende wie schon im Vorjahr doch wieder die Relegation – aller Voraussicht nach erneut gegen Göppingen – wartet? "Dann werden wir so gefestigt beiander bleiben, um dort die Liga zu halten."