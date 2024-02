Handball | Champions League SC Magdeburg schlägt Barcelona in letzter Sekunde

29. Februar 2024, 22:40 Uhr

Titelverteidiger SC Magdeburg hat im Spitzenspiel der Gruppe B in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den FC Barcelona gewann der Bundesliga-Zweite am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse mit 29:28 (13:14) und verteidigte Platz zwei. Bester Magdeburger Torschütze war dabei Felix Claar mit sechs Treffern. Am letzten Spieltag müssen die Elbestädter bei Telekom Veszprém einen Punkt holen, um Platz zwei abzusichern und direkt ins Viertelfinale einzuziehen.