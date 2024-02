Die Gruppenphase begann für den SCM alles andere als optimal. Bereits zum Auftakt gab es eine 28:33-Niederlage gegen das ungarische Spitzenteam Veszprem, ehe die Pleite gegen Barcelona folgte. Danach gab es zehn Siege in Serie, was den Grün-Roten den bisherigen Tabellenplatz zwei beschert, der zur direkten Teilnahme am Viertelfinale berechtigt.

Nach dem Kracher gegen Barcelona geht es für Wiegert und seine Schützlinge am Samstag in der Bundesliga erst beim VfL Gummersbach weiter, ehe in der kommenden Wochen die nächsten Top-Duelle in Veszprem (Donnerstag) und am Sonntag in Magdeburg gegen Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin an.