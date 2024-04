Die Nachricht kam für den SCM zur Unzeit. Am Wochenende steht das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Köln an. Auch in der Bundesliga und in der Champions League hat das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert weiterhin Chancen auf den Titel. Mit Sergey Hernandez hat Magdeburg zwar einen weiteren Spitzenmann im Tor, dennoch sah man sich nach der vorläufigen Suspendierung für Portner zum Handeln gezwungen.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner