Nach einer kurzzeitigen Führung (2:1/6. Minute) gelang dem EHV achteinhalb Minuten lang kein Tor. Die Gäste zogen indes auf 7:2 (15.) davon. Aue tat sich vor allem im Angriff schwer und offenbarte eine löchrige Abwehr. So konnte sich Minden in der Folge sukzessive absetzen. Der EHV ging somit mit einem 11:17-Rückstand in die Pause.