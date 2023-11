Handball-Zweitligist EHV Aue hat das Kellerduell gegen TuS Vinnhorst am Sonntag (19.11.2023) verdient mit 23:28 (10:13) verloren und rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz. Bei der Premiere des neuen Cheftrainers Olafur Stefansson lief nichts zusammen. Aue lieferte vor fast ausverkaufter "Hütte" sein bisher schwächstes Heimspiel der Saison ab. Vinnhorst spielte von Beginn an konzentriert und zog Aue so früh den Zahn.