Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs bestimmte der SC DHfK die Partie, verlor zwischen der 40. und 51. Minute dann aber in der Offensive den Faden. Nur ein Treffer gelang den Leipzigern in diesem Zeitraum, sodass die kampfstarken Gäste auf 25:26 (51.) verkürzen konnten. Die Gastgeber ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken, erhöhten in der Schlussphase die Intensität in der Defensive und erzwangen mit drei Treffern binnen 110 Sekunden zum 31:27 (57.) die Vorentscheidung. Beste Leipziger Werfer waren Moritz Preuss und Franz Semper mit jeweils sieben Treffern. Bei den Gästen ragte der Schweizer Lenny Rubin mit sechs Toren hervor.