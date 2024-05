Till Wiechers ist nicht mehr Trainer des Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt. Wie die Vereinsführung der Sachsen-Anhalter am Freitag (10. Mai 2024) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN erklärte, übernimmt zum bereits dritten Mal Sportdirektor Jan-Henning Himborn das Traineramt interimsweise.

"Das Präsidium ist zu der Überzeugung gekommen, dass es mit Till Wiechers nicht weitergehen kann. Die Ziele des Vereins drohen nicht erreicht zu werden. Wir wollen jetzt die Reißleine ziehen und haben unseren sportlichen Leiter gebeten, das Training und die Betreuung in den letzten drei Spielen zu übernehmen", erklärte Präsident Dr. Bodo Meerheim. Mit dem Schritt hoffe man, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Die "Wildcats" stehen aktuell mit einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge einen Platz über dem Strich. Allerdings haben es die kommenden Aufgaben mit Dortmund (11. Mai), auswärts in Buxtehude (18. Mai) und zum Abschluss gegen Oldenburg (25. Mai) in sich. Mindestens ein Sieg aus den drei Spielen ist Pflicht, da die dahinterliegenden Teams aus Solingen, Neckarsulm und Bad Wildungen teilweise noch gegeneinander antreten und so sicher zu Punkten kommen werden.