Das Spiel vor zwei Wochen macht Herbert Müller Mut. Nach einer krachend unterlegenen ersten Halbzeit habe sein Team gezeigt, wie man Bietigheim knacken kann. "Zu was wir da in der zweiten Halbzeit in der Lage waren, wie wir da aufgetrumpft haben." Am Ende sei man selbst schuld gewesen, dass es nicht zum Sieg reichte. "Wir lagen ein Tor vorn und hatten den Ball." Eine Verlängerung, so viel ist sicher, wird es im Pokalhalbfinale am Samstag nicht geben. Sollte es nach 60 Minuten Unentschieden stehen, wird es direkt ein Siebenmeterwerfen geben.