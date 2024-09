Doch schon das Auftaktspiel in Szeged könnte zur Stolperfalle werden. Denn der ungarische Vizemeister hat ordentlich aufgerüstet. "Die wollen die Champions League gewinnen und hauen dafür ordentlich rein", so die Einschätzung von SCM-Trainer Bennet Wiegert in der Volksstimme: "Aktuell ist das eines der interessantesten Projekte im Handball." Auch, weil Szeged mit der 8.143 Zuschauer fassenden Arena eine der modernsten Hallen im Handball lautstark hinter sich weiß. Für die Magdeburger wird der Auftritt am Donnerstag in dieser Halle eine Premiere sein.