Im Aschersleber Ballhaus trat der SCM vor rund 1.000 Zuschauern erneut ohne die beiden Isländer Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson (beide Rehe nach OP) sowie Piotr Chrapkowski (muskuläre Probleme) an. Die Magdeburger setzten sich gegen die Biber schnell auf 10:3 ab. Bis zur Pause baute der Vizemeister seinen Vorsprung auf 19:10 aus. In der zweiten Hälfte zogen die Grün-Roten weiter davon (26:11). Über die Stationen 30:17 und 35:20 bot sich den Fans ein wahres Schützenfest, wobei das Team von Bennet Wiegert bis zum Ende aufdrehte. Bester SCM-Werfer war Phillip Weber (7). Für den DRHV trafen Vincent Sohmann und Timo Löser (je 4) am häufigsten.