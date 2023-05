Jubel beim Thüringer HC. Auch in Graz? Bildrechte: IMAGO / foto2press

Neben dem THC haben sich Borussia Dortmund und die zwei dänischen Vertreter Ikast Handbold und Nyköbing Falster Handbold für das Final Four qualifiziert. Am Sonnabend (13. Mai) entscheidet sich in den Halbfinals, welche Mannschaften tags darauf um den Titel streiten. Die Thüringerinnen haben im Semifinale mit Ikast Handbold den Turnierfavoriten erwischt. Ob der THC diese Hürde meistern kann, darüber informiert "Sport im Osten" ab 15:30 Uhr im Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App. Das zweite Halbfinal-Duell zwischen BVB Dortmund und Nyköbing Falster Handbold steigt 18 Uhr. Findet immer die richtigen Worte. Herbert Müller im Kreise seiner Spielerinnen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / foto2press

Zurück in der Heimat

Mit Sonja Frey, Johanna Reichert und Josefine Huber hat der THC drei österreichische Spielerinnen in seinen Reihen. Eine zusätzliche Motivation, da das Turnier in ihrer Heimat stattfindet. Und auch Trainer Herbert Müller trägt den Doppeladler im Herzen, er ist "nebenbei" noch Bundestrainer der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen.

"Das Final Four in Graz ist der verdiente Lohn, ich freue mich riesig auf das Event. Auch weil es in Österreich ist", konnte der 60-Jährige am MDR-Mikrofon seine Freude nicht verbergen.

Für Müller ist Ikast Handbold der "große Favorit"

Für Müller ist die Teilnahme der Thüringerinnen "die Belohnung eines langen internationalen Jahres, in dem sie sehr schwere Gegner zu bespielen hatten" und "sogar etliche Champions-League-Mannschaften aus dem Weg geräumt haben". Auch Müller sieht Ikast Handbold als den "großen Favoriten auf den Titelgewinn" an. "Sie sind im Vergleich vom Level her so gut wie Bietigheim, vielleicht sogar ein bisschen stärker".

Das bedeutet für seine Mannschaft, dass sie im Halbfinale den Gegner, der körperlich sehr robust agiert, "in eine aggressive Abwehr" zu zwingen und "gleichzeitig schnell umzuschalten". Sollte alles passen, dann kommt der THC weiter und trifft vielleicht im Endspiel auf Dortmund. "Ein deutsches Finale, das wäre das Salz in der Suppe", sagte Müller mit leuchtenden Augen.

THC-Spielmacherin Frey: Ich kenne sie, sie kennen mich"