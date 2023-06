Das deutsche U21-Nationalteam hat in Magdeburg das Viertelfinale schon einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde klar gemacht. Durch das 30:29 (17:16) über Frankreich ist den DHB-Junioren vor der abschließenden Partie gegen Kroatien am Montag (26. Juni, 20:30 Uhr) der zweite Platz und damit die nächste Runde nicht mehr zu nehmen.

Unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason legten die DHB-Junioren ordenlich los und führten nach einer Viertelstunde mit 11:7. Doch gegen Ende des ersten Durchgangs verloren die Deutschen gegen den Titelverteidiger den Faden und retteten eine knappe Führung in die Kabine. Doch danach dominierte das Team von Martin Heuberger die Partie, zog auf 26:20 (42. Minute) davon. Die Halle in Magdeburg unterstützte die Jugendmannschaft beherzt, die defensiv toll agierte und mit Moritz Sauter vom 1. VfL Potsdam den offensiven Unterschiedsspieler (fünf Tore) in ihren Reihen wusste. Mathis Häseler vom VfL Gummersbach setzte ein ums andere Mal Tempogegenstöße in den französischen Kasten. Doch in der Folge ließen die Deutschen die Zügel schleifen, Frankreich glich 90 Sekunden vor dem Ende aus. Doch Sauter hatte das letzte Wort und bescherte dem DHB-Team den knappen, aber hochverdienten Sieg. Eisenachs Nachwuchshoffnung Niclas Heitkamp, der im Sommer vom SC DHfK Leipzig zum ThSV kommt, blieb ohne Tor.