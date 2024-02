Wie schon in der Hinrunde im Lipperland fand das Team von Till Wiechers gar nicht in die Partie. Mitte September hatten sie nach 15 Minuten nur ein Tor erzielt, diesmal waren es immerhin drei. Aber es lief in den Angriffen einfach nicht viel zusammen. Auch im 7-gegen-6-Überzahlspeil war Halle viel zu ideenlos. Blomberg dagegen machte es häufig sehr schnell und nutzte die Lücken. Nach 19 Minuten stand es bereits 3:10 aus Sicht der Hallenserinnen. Auch bei zweiten Bällen waren die Gäste einfach wacher und zogen so Stück für Stück weiter davon. Zur Pause betrug das Defizit neun Tore.