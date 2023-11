Bildrechte: IMAGO / eu-images

Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig erkämpft Remis bei "Angstgegner" BHC

Hauptinhalt

14. Spieltag

23. November 2023, 21:02 Uhr

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen in der Bundesliga weiter auf ihren zweiten Auswärtssieg warten. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson sicherte sich am Donnerstagabend beim Bergischen HC aber zumindest ein 31:31 (16:19)-Remis, nachdem die Sachsen gegen den BHC zuvor vier Mal in Folge verloren hatten.