Eisenach fand in der ersten Hälfte nicht ins Spiel. Vor 9.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle brachte Simone Mengon die Wartburgstädter in Führung (1:0/1. Minute), doch danach legten die Füchse einen 5:0-Lauf auf die Platte und zog davon. Getragen vom überragenden Mathias Gidsel (X Tore) ließen die Hauptstädter Ball und Gegner laufen. Misha Kaufmann nahm nach zwölf Minuten eine Auszeit, forderte mehr Ruhe von seinem Team und kritisierte kleine Fehler in der Defensive. Seine Mannschaft hörte aufmerksam zu, konnte aber nicht alles umsetzen. Die Füchse machten kaum Fehler, hatten im Abschluss das Quäntchen mehr Glück. So war im ersten Durchgang nichts zu holen für Eisenach.