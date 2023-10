Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig verliert Achterbahnfahrt gegen Göppingen

7. Spieltag

Was für eine wilde Fahrt in Leipzig! Der SC DHfK Leipzig kämpfte sich gegen Frisch Auf! Göppingen nach deutlichem Rückstand wieder zurück, doch gab das Spiel in der entscheidenden Phase erneut aus der Hand.