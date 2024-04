Viggo Kristjansson, der beste Werfer von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig, war beim 29:28-Sieg von Sonntag (07.04.2024) nur Zuschauer. Jetzt wurde der Grund bekannt: Der Isländer lag in der vergangenen Woche drei Tage wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus, erholte sich am Sonntag von der Erkrankung. Das bestätigte der Verein auf Sport im Osten-Nachfrage. Zuerst hatten die " Bild-Zeitung " und die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Der 30-jährige isländische Nationalspieler fehlte wegen eines Infektes bereits im Heimspiel gegen Eisenach (29:31). Beim 25:17-Sieg in Balingen stand Kristjansson wieder auf der Platte, war mit fünf Toren bester Leipziger Werfer. Nach dem Auswärtssieg fühlte sich Kristjansson aber nicht gut, bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurde eine angehende Entzündung in der Lunge festgestellt, weshalb der Rückraumspieler drei Tage in der Klinik bleiben musste.