Die Zuschauer in der randvollen Werner-Aßmann-Halle sahen ein von Beginn an hochintensives Duell beider Mannschaften. Eisenach lag dabei vom 1:0 an stets in Front und konnte sich durch den Treffer von Yoav Lumbroso zum 11:7 (18.) erstmals absetzen. Die Gäste aus Stuttgart agierten teils zu fehlerhaft in ihrem Spiel, schafften es aber dennoch postwendend, sich wieder auf einen Punkt heranzuwerfen (13:12/22.). Der ThSV zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und marschierte bis zur Pause wieder auf drei Tore davon (17:14). Begünstigt wurde dies unter anderem durch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen den Noch-Stuttgarter und zukünftigen Eisenacher Silvio Heinevetter (28.). Der Keeper hatte kurz vor der Pause von der Bank aus ins Spielgeschehen eingegriffen und sein Team in dieser wichtigen Phase auf unnötige Art und Weise in Unterzahl gebracht.