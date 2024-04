Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. Der Bergische HC verteidigte hinten physisch und spielte schnell nach vorne. Eloy Morante Maldonado brachte seine Farben in der siebenten Minute mit 5:3 erstmals mit zwei Toren in Front. In Überzahl stellte Isak Persson gar auf 7:4 (8. Minute). Doch nach Ablauf der Strafe zeigte der ThSV ein anderes Gesicht. Nach einem 6:1-Lauf, während dem Manuel Zehnder ganze vier Siebenmeter verwandelte, lagen die Gäste aus der Wartburgstadt mit 10:8 vorne (13.) und bestimmten zusehends die Partie. Doch die Löwen ließen sich nicht abschütteln und blieben Eisenach auf den Fersen. Beinahe hätte der Vorsprung zur Pause nur ein Tor betragen, doch Marko Grgic haute drei Sekunden vor der Sirene einen Schlagwurf unhaltbar ins untere rechte Eck, so dass es mit 16:14 aus Sicht der Thüringer in die Kabinen ging.