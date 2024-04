Gian Attenhofer soll in der neuen Spielzeit die Lücke auf Rechtsaußen beim ThSV Eisenach schließen. Der Handball-Bundesligist gab die Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers am späten Donnerstagabend (4. April) offiziell bekannt. Attenhofer wechselt vom HSC Suhr Aarau nach Thüringen, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Damit ist das Rechtsaußenduo der Wartburgstädter schnell wieder komplettiert, nachdem Routinier Willy Weyhrauch zuvor sein Karriereende zum Saisonende verkündete.

Nun gesellt sich also Attenhofer an die Seite von Moritz Ende. ThSV-Trainer Misha Kaufmann kennt den 21-jährigen Linkshänder bereits aus gemeinsamen Aarauer Zeiten und unterstrich: "Gian ist ein versierter, variantenreicher Rechtsaußen mit viel Potenzial, vielleicht der beste Schweizer auf dieser Position. Er will den nächsten Schritt tun" und "kennt mein System, sicherlich ein Vorteil für ihn und für uns."

Der Neuzugang selbst hatte in einer Mitteilung seines Noch-Arbeitgebers HSC Suhr von einem "Schritt vorwärts" für sich gesprochen. "In diesem Verein und in dieser Stadt steckt riesiges Potenzial. Das hat mich schliesslich auch überzeugt, diesen Schritt zu machen." Allerdings wird er nach langer persönlicher Pause in Eisenach aufschlagen: Attenhofer hatte sich im September 2023 das Kreuzband im rechten Knie gerissen und arbeitet aktuell an seinem Comeback. Erst im Jahr vorher hatte diese schwere Verletzung im linken Knie auskuriert.