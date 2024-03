Dessau legte einen klassischen Fehlstart auf die Platte. So zog Dormagen schnell auf 5:0 davon. Den ersten Treffer der Biber fiel nach bemerkenswerten 9:10 Minuten. Auch danach lief es nicht rund. Chefcoach Uwe Jungandreas nahm bereits nach18 Minuten die zweite Auszeit. In der Folge wurde das Spiel der Gäste besser. Vor allem die Lücken in der Abwehr konnten geschlossen werden. Ein 4:0-Lauf brachte die Dessauer wieder etwas heran (8:12/28.), doch ein Doppelpack von Dormagen bescherte dem DRHV einen 8:14-Pausenrückstand.