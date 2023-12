Auch im zweiten Abschnitt legte das Stefansson-Team eine erwachsene Vorstellung auf die Platte und ließ die Niedersachsen nicht mehr zur gänzlichen Entfaltung kommen. Der EHV behielt in den kompletten zweiten 30 Minuten die Führung und konnte sich am Ende über den ersten Sieg seit fünf Partien freuen und etwas Mut im schweren Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga schöpfen.

Der HC Elbflorenz hat seinen Fans zum letzten Heimspiel des Jahres keinen Sieg schenken können. Das Team von André Haber verlor am Freitagabend (22. Dezember) vor 2.124 Zuschauern in der BallsportARENA Dresden gegen TV Hüttenberg mit 28:31 (16:15). Damit ist die Serie von zuvor sechs Heimsiegen in Folge gerissen.