Der Dessau-Roßlauer HV in der 2. Bundesliga den zweiten Saisonsieg eingefahren. Dabei setzten sich die Biber am Freitagabend bei Lübeck-Schwartau mit 39:34 durch.

In der ersten Hälfte zeigten beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. So ging der DRHV mit einer knappen 19:18-Führung in die Pause. Dabei mussten die Gastgeber kurz vor der Sirene den Platzverweis von Keeper Nils Conrad verkraften. Nach dem Wechsel konnte sich Dessau allmählich absetzen (24:19/36.). Ein Vier-Tore-Lauf brachte Lübeck allerdings wieder auf 24:25 heran (42.). Dessau fing sich aber wieder, wobei Vincent Sohmann eine überragende Leistung als Lenker des DRHV-Spiels zeigte. So zogen die Gäste schließlich vorentscheidend auf 35:30 davon. Bester Werfer war Timo Löser (10).