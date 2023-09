Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV verliert Strafen-Festival gegen Potsdam

4. Spieltag

Harter Kampf, aber am Ende ohne Belohnung: Der Dessau-Roßlauer HV hat am Samstag zu Hause gegen Potsdam verloren und stand dabei mehr ein Drittel der Spielzeit nicht in Vollbesetzung auf der Platte.