Dresden lag vor der Pause fast immer vorne. Nur beim 1:2 führten die Gäste, die in den vergangenen neun Tagen in Potsdam, Baden-Württemberg und Sachsen gleich dreimal auswärts ran mussten. Nachdem der HC Elbflorenz schon 11:8 führte (19.9, konnte TUSEM zum 11:11 ausgleichen. Zum Ärger von HCE-Trainer André Haber, der in der Auszeit zu viele Gegentore vom Kreis und beim Tempogegenstoß monierte (22.). Man könne schon klar führen. Sein Team war dann kurz vor der Pause hellwach: Beim Stand von 14:13 wehrte man einen Angriff ab, und traf selbst noch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff.

In der zweiten Hälfte baute Dresden den Vorsprung schnell auf 17:13 und dann auf 20:16 auf (39.). Wer dachte, der Ex-Meister wäre damit besiegt, sah sich aber getäuscht: Essen ließ sich nicht abschütteln und pirschte sich wieder heran. Beim 24:24 war denn auch alles wieder offen (57.). Je ein Tor von Mindaugus Dumcius und Ivar Stavast sowie starke Leistungen des in der zweiten Halbzeit gekommenen Torwarts Max Mohs ließen die Sachsen jubeln. "Männer, Ihr habt Euch das so sehr verdient", hatte Trainer André Haber in der vorletzten Auszeit sein Team beschworen (60.).