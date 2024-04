In einer intensiven, physisch geführten Partie fanden beide Mannschaften schnell in ihr Spiel. Dresden überzeugte mit Tempo, Bietigheim spielte kontrolliert, mit viel Körpereinsatz am Kreis. Der Aufstiegsaspirant aus Baden-Württemberg legte einen 3:0-Lauf auf die Platte, Dresden lag mit 4:6 zurück (8. Minute). Doch getragen von Lukas Wucherpfennig und Doruk Pehlivan blieb Elbflorenz der SG auf den Fersen, André Haber kritisierte sein Team dennoch: „Es ist noch zu lieb.“ Der HC verstand die Kritik, legte einen 4:0-Lauf hin und ging in Führung (14:13/27.). Die hätte auch höher ausfallen können, hätte Mohamed Aly Abdelmotaleb im Bietigheimer Gehäuse keinen Sahnetag erwischt und die Schiedsrichter ein paar Situationen weniger kleinlich bewertet. So ging es ausgeglichen in die Pause.